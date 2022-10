Jovem segue carreira da mãe com esforço

Abandonou Eletrotécnica para cursar Enfermagem

A jovem Ana Luísa Helbel (19 anos) é técnica em enfermagem. Nasceu em Ribeirão do Pinhal e sempre estudou em escolha pública, muito esforçada e foi aprovada no IFPR (Jacarezinho) em 2018 para cursar Eletrotécnica, mas desistiu no último ano, pois sabia que seu destino estava relacionado à Enfermagem.

Agora, passou no vestibular de uma faculdade platinense e está muito feliz.

Ela estuda de manhã no Colégio Cívico Militar Dona Moralina Eleutério e no período da tarde trabalha, na Clínica Persona. O ramo vem de família: sua mãe, Juliana Barbosa, trabalha há dois anos no ambulatório da Yazaki e por 13 anos no Hospital Regional do Norte Pioneiro (Santo Antônio da Platina), sendo 25 anos no ramo da saúde.