Jovem capota VW/Gol na PR-218 em Carlópolis

Condutor de 23 anos perdeu controle do carro(placas de Joaquim Távora)

Na madrugada deste domingo, dia 05, às 03h00, a Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu um acidente que ocorreu no KM 9, da PR-218, no munícipio de Carlópolis.

O acidente do tipo capotamento envolveu um VW/Gol (fotos), com placas de Joaquim Távora. O veículo trafegava sentido divisa do Estado de São Paulo para Carlópolis, e capotou na margem esquerda da rodovia.

A única vitima do acidente foi o condutor de 23 anos, que teve apenas ferimentos leves, sendo encaminhado para o Hospital de Carlópolis. Não foi realizado o teste etilômetro devido hospitalização do condutor.