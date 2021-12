Evento para fãs de ex-atletas principalmente de clubes paulistas

Será promovido neste sábado, dia 11, o Jogo das Estrelas na Chácara do Rael, The Barber, em Santo Antônio da Platina com ingressos limitados a 200 pessoas.

Os organizadores garantem presenças de Neto(Ex-Corinthians), Marcos Assunção (foto principal), João Paulo, Veloso,Biro-biro, entre outros atletas aposentados, mas que ainda hoje possuem fãs na região.

Mais informações com Vagner (43) 99902-0458 ou Rael the Barber 43)9927-6668