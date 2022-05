JEPs: Tomazina teve melhores resultados

Cidade-sede foi ótima na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná

Tomazina foi o município destaque das finais dos Jogos Escolares do Paraná, sendo campeão na modalidade de voleibol e com duas finais para disputar no futsal.

Na quarta-feira (dia 11), se encerrou a primeira fase dos Jogos Escolares do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti, que aconteceramm na cidade de Tomazina.

Jogos decisivos de futsal masculino A/B e voleibol feminino A/B

Tomazina foi campeã na categoria A do voleibol feminino com o Colégio Estadual Carlos Gomes, e na categoria B de voleibol feminino com a Escola Estadual Francisco Oliveira. Na categoria A de futsal feminino, o Colégio Estadual Carlos Gomes também foi campeão.

Encerrou-se com a vitória de Ibaiti, Escola Dom Bosco Arco Íris contra a Escola Estadual Francisco Oliveira de Tomazina, na categoria B de futsal.

No Ginásio de Esportes Gouveião Tomazina, o Colégio Estadual Carlos Gomes enfrentou Conselheiro Mairinck, Colégio Estadual Francisco A. Almeida, na categoria A da modalidade futsal.