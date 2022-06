Handebol, basquete e xadrez definidos nos JEPs em Siq. Campos

Destaques aos atletas de Ribeirão do Pinhal , São José da Boa Vista e Bandeirantes

O sábado (18) foi movimentado na fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) em Siqueira Campos. No penúltimo dia de competições, foram conhecidos os finalistas das modalidades de handebol, basquetebol e xadrez.

O primeiro vencedor saiu no handebol com o time masculino, de 12 a 14 anos, da Escola Estadual Ruth Martinez Corrêa, do município de Ribeirão do Pinhal – tradicional na modalidade. Os meninos fizeram uma boa campanha, somaram a maior pontuação do grupo único e serão os representantes do Norte Pioneiro na fase final dos JEPS, que acontece no mês de julho, em Campo Mourão.

O segundo lugar, que também garante vaga para a final, ficou com a Escola Estadual Newton Sampaio, de São João da Boa Vista, e a terceira equipe colocada foi a Escola Estadual do Campo São Jorge, de São Jerônimo da Serra.

Já, o handebol feminino de 12 a 14 anos, teve duas escolas inscritas: o Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado, de Uraí, e a Escola Estadual Newton Sampaio, de São José da Boa Vista. Na categoria 15 a 17 anos, somente a equipe do Colégio Sespp, de Arapoti, se inscreveu. Como não houve disputas, todas se classificaram, diretamente, para a fase final.

De acordo com o professor Leonardo Ribeiro de Souza, ex-jogador profissional da modalidade e técnico da escola de Ribeirão do Pinhal, foi iniciado um novo trabalho devido ao período de afastamento por conta da pandemia. “Esses são os primeiros Jogos desta equipe. Falta experiência e há muitas coisas para se melhorar, mas estou feliz com o resultado positivo e, agora, devemos intensificar mais os treinos para a fase final”, conta ele.

Souza diz que o foco é na formação dos atletas para o ano que vem para que a escola possa garantir melhores resultados ainda. “Nós já conseguimos ficar em segundo lugar na fase final dos JEPS e temos vários títulos importantes”, complementa o professor, destacando o trabalho específico no handebol há nove anos na cidade.

Basquetebol

O basquetebol foi disputado por três equipes na categoria masculino 15 a 17 anos, na macrorregional de Siqueira Campos. Com os resultados finais, Jaguariaíva foi a vencedora com o Colégio Estadual Olavo Bilac, seguida do Colégio Ecel (Bandeirantes), ambas classificadas para a fase final, que acontecerá em agosto, no município de Pato Branco. A terceira colocação ficou com o time do Colégio Estadual João Marques da Silveira, de Quatiguá.

O capitão da equipe de Jaguariaíva, Pedro Henrique Gregório Santos, explica ser a primeira vez que sua equipe vence e passa para a fase final dos JEPS. “Nós treinamos bastante, sendo seis dias por semana, das 14h às 18h. Agora, devemos treinar o que nós erramos aqui e trabalhar mais o nosso entrosamento com porque a fase final é mais difícil”, completa o aluno atleta.

Xadrez

O xadrez iniciou na quinta-feira (16) e foi finalizado na tarde deste sábado (18) nas categorias rápido, relâmpago e convencional. O resultado completo de desempenho individual dos alunos atletas desta modalidade pode ser consultado em

www.jogosescolares.pr.gov.br/modules/fase_final/fase.php?fase=61&cmbRegional=1073&TipoDoc=6.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regionais de Educação e Prefeitura de Siqueira Campos (Texto e Fotos: Fernanda Pereira).

