Jacarezinho um novo caso e Santo Antônio da Platina nenhum

PANDEMIA NÃO ACABOU: CUIDADOS DEVEM PROSSEGUIR

Suelene Manfré Francisco de Oliveira, diretora da Vigilância Epidemiológica jacarezinhense (foto), Poliana Cristina Bichara, diretora de Atenção Básica, e Milene Pires de Moraes Vieira, diretora de Gestão detalharam que até dia 23 (quinta-feira próxima) haverá boletins, já nos dias 24, 25 e 26 não. Entre os dias 27 a 30 sim e 31 não.

A secretária municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, Gislaine Galvão, também garantiu que continuará sendo divulgado durante esse período de fim de ano.

No boletim de Jacarezinho foi noticiado neste domingo, 19, ter sido registrado um resultado positivo no município. A cidade segue com 7.117 positivados, deste total, 6.995 estão recuperados.