Jacarezinho 202 e Santo Antônio da Platina 111 novos casos

Os dois municípios juntos têm 274 óbitos causados pela doença

No boletim epidemiológico de Jacarezinho nesta terça-feira, dia 18, foram registrados 202 resultados positivos no município. A cidade segue com 8.377 positivados, deste total, 7.526 estão recuperados.

Há 733 pacientes em fase ativa da doença.

Em andamento, estão outros 66 casos suspeitos. São 118 óbitos.

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado nesta terça-feira, dia 18, registrou 111 novos infectados pela Covid-19.

Em andamento, estão outros 572 casos suspeitos e 1.101 ativos sendo dois hospitalizados e 1.099 em tratamento domiciliar.

Ao todo, 8.943 positivados confirmados, dos quais 7.686 já recuperados.

São 156 óbitos.