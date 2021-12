Jacarezinhense é campeão do Panamericano Amador de Xadrez

Victor Zaak foi vitorioso na categoria Sub-18

O atleta Victor Romário Alvez Zaak Saraiva, conquistou nesse fim de semana o Panamericano Amador Sub-18 (Categoria Under 1700) de Xadrez. A competição foi disputada em Timbó (SC), localizada no Vale do Itajaí. Essa foi a segunda vez que o Panamericano Amador foi realizado no Brasil.

A competição teve nove rodadas, durando em torno de 35 horas de disputa, envolvendo 54 atletas na categoria u1700 (Rating Elo).

O Rating Elo é um método estatístico utilizado para se calcular a força relativa entre jogadores de xadrez, utilizado no Ranking da Federação Internacional de Xadrez.