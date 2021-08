Invista no turismo do Norte Pioneiro e ganhe dinheiro

O Paraná Pay já entregou mais de quatro milhões de reais aos contribuintes paranaenses e é mais uma escolha para usar os créditos do Nota Paraná, programa de estímulo fiscal da Secretaria estadual da Fazenda.

Você ajuda os estabelecimentos (restaurantes, hotéis, transportadoras etc) que têm serviços ou produtos de empresas cadastradas no Cadastur.

Em nossa região, existem muitas belezas e atrações (igrejas, comidas típicas, natureza exuberantes, prédios históricos e muito mais).

Participe como pessoa física, se cadastre no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná – Nota Paraná, ganhe prêmios e aproveite para viajar.

É o turismo do Estado gerando empregos e renda.

Uma ideia criativa onde todo mundo só tem a ganhar principalmente o Paraná.

Saiba quem, onde e como participar. É gratuito.

Veja aqui os detalhes: https://www.notaparana.pr.gov.br/servicos/Mais-buscados/Parana-Pay/Participar-do-programa-Parana-Pay-9OoqD2rG