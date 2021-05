UENP: inscrições à vagas de mestrado

O Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano/Mestrado Acadêmico (PPG-CMH), da Universidade Estadual do Norte do Paraná, está com inscrições abertas para a seleção de estudantes regulares, para preenchimento de até nove vagas remanescentes referentes ao ano letivo de 2021. As inscrições devem ser realizadas até 13 de junho, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível AQUI.