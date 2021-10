Iniciam aulas de robótica em Santo Antônio da Platina

Primeira turma começa curso no Centro de Desenvolvimento Tecnologia e Inovação

Tiveram início as aulas da primeira turma da Oficina de Robótica, realizadas no CDTI (Centro de Desenvolvimento Tecnologia e Inovação) em Santo Antônio da Platina.

O prefeito José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão e o vice-prefeito Francisco Monteiro, Chico da Aramon, participaram de uma das aulas, onde conheceram os alunos e a dinâmica do curso.

Com uma turma inicial de 12 alunos, as aulas são realizadas duas vezes por semana e terão duração total de cinco meses. Ofertado para adolescentes com idade acima de 14 anos, o curso tem como objetivo principal despertar nos alunos o interesse pela tecnologia, instigando a criatividade, capacidade de raciocínio lógico e concentração para despertar o interesse pela construção, de forma livre e criativa.

“Essa aula é o começo da realização de um sonho. Por mais que a tecnologia funcione, aqui os alunos também têm a oportunidade de trabalhar como parceiros uns dos outros e incluir em suas rotinas a aprendizagem. Parabéns a todos os envolvidos pela oportunidade de levar essa tecnologia para nossa futura geração” declarou o prefeito Zezão.

“Estamos muito felizes em ver um local em que a pouco tempo atrás era um barracão abandonado e hoje é um palco de conhecimento e tecnologia. Parabéns para vocês alunos por fazerem parte dessa etapa”, completou o vice-prefeito Chico da Aramon.

O curso é oferecido pela prefeitura através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Ainda há vagas disponíveis.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (43) 3534-3742 (CRAS) e (43) 3534 0129 (CREAS).