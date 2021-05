Inicia operação Pronta Resposta IV

Aplicação do efetivo será realizada com base no planejamento estratégico da corporação

Lançada ontem à noite na Praça Rui Barbosa, centro de Jacarezinho, a Operação Pronta Resposta IV da Polícia Militar.

As equipes do Pelotão de Choque do 6º Batalhão/ Cascavel foram recebidas pelo Comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, que esteve à frente das instruções preliminares à tropa para início das ações acompanhado pelo oficial de planejamento e análise criminal, Major Márcio Jaquetti e o comandante da 1ª Cia, Capitão Anderson Cristo Piske.

A iniciativa foi desencadeada pelo Subcomandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, com finalidade de fazer frente ao crime organizado, crimes violentos contra o patrimônio e homicídios.

Para maior efetividade dessas ações, serão empregadas equipes de patrulhamento tático do BOPE/RONE/CHOQUE, com apoio, se necessário, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

A aplicação deste efetivo será realizada com base no planejamento estratégico da PMPR, utilizando informações obtidas pelo Setor de Inteligência da Corporação de forma a dar pronta resposta caso aconteça algum evento crítico, tais como furtos a agências bancárias, explosão de caixas eletrônicos, roubos e outros delitos.

Disque denúncia: 181