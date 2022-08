SAP inicia curso de Mecânica automotiva

Iniciativa oportuniza cursos gratuitos de formação profissional

As aulas do curso de Mecânica Automotiva tiveram início através do programa Carreta do Conhecimento do Sesi/Senai em parceria com a prefeitura de Santo Antônio da Platina.

A ideia oportuniza cursos gratuitos de formação profissional, qualificando mão de obra para ocupar vagas disponíveis nas diversas regiões do Paraná. A turma formada por 18 alunos terá aulas por um mês em uma carreta equipada ao lado do CDTI (Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação) e contará com certificado do Senai.

O prefeito José da Silva Coelho Neto visitou a carreta, onde conversou com os alunos. “Um curso deste dá condições para que seus formandos saiam daqui empregados ou até mesmo donos das próprias oficinas. Este é objetivo da nossa administração, dar condições para que as pessoas se capacitem e vivam através de um trabalho digno e salário justo”, comentou.