Sepultado corpo de Marquinho Funileiro

Marcos de Jesus Bianqui (fotos) – completou 42 anos há três dias – foi encontrado sem vida em torno de 19 horas desta terça-feira, dia nove, sentado num sofá, em sua casa, Conhecido como Marquinho Funileiro, trabalhava na empresa MB Pinturas e Polimentos, no Jardim Bela Manhã, em Santo Antônio da Platina.

Amigos estranharam que há quase dois dias não aparecia no serviço. Familiares foram comunicados. Faleceu por causa de um infarto.

Era separado, não tinha filhos, e vinha sentindo dores no peito no últimos dias.

Tinha dez irmãos, entre eles Marlene (técnica de enfermagem no Hospital Regional do Norte Pioneiro, e Luiz e Terezinha, donos do Restaurante Skinão, localizado no centro platinense.

O corpo foi velado na Funerária Platinense a partir das 13h30m e sepultado no Cemitério São João Batista na tarde desta quarta-feira.