Indaial recebe etapa do Catarinense de Velocross neste FDS

Disputas prometem esquentar o fim de semana no Motódromo Pilotos do Vale

A cidade de Indaial recebe os melhores competidores do estado para a disputa da terceira etapa do Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross, que acontece neste fim de semana, dias 21 e 22 de maio. E além de patrocinar o evento, a maior fabricante de motopeças da América Latina alinha no gate.

Entre os destaques na classificação, estão Luciano de Oliveira – líder na VX3 Especial e quarto na VX1; Denilson Favero Júnior – primeiro na Estreante Nacional; Cristian Pirikito – quinto na Nacional 250 Pró; Darlei Weiss, quarto na Nacional 250 Pró; e Emerson Varela, quarto na VX3 Nacional e quinto na VX4 Nacional.

A programação no tradicional Motódromo Pilotos do Vale tem início no sábado pela manhã. O ingresso custa R$ 20, mas para quem não puder estar presente, vale conferir a transmissão ao vivo através do canal da Federação Catarinense de Motociclismo no YouTube (https://www.youtube.com/ channel/ UCaKdkTWWwPKTS2JZQbnKbgA).

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Mas ela só é válida para os filiados no estado. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fcm.org.br. Inscrições: www.eventos.sportbay.com.br.

Serviço: Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross

Etapa: 3

Quando: Neste fim de semana, dias 21 e 22

Onde: Motódromo Pilotos do Vale – Indaial

Inscrição: www.eventos.sportbay.com.br

Transmissão: www.youtube.com/channel/ UCaKdkTWWwPKTS2JZQbnKbgA

Ingresso: R$ 20

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e