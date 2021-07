Idoso reage e atira em ladrão em Jundiaí do Sul

Caso ocorreu na zona rural durante tentativa de roubo

Um homem de 75 anos reagiu e evitou ser assaltado em torno de 6h50m desta terça-feira, dia 20, na zona rural de Jundiaí do Sul.

A PM foi comunicada que um indivíduo de 18 anos buscou socorro médico no final da manhã baleado no braço. O idoso também foi levado à unidade de saúde com escoriações pelo corpo um pouco mais tarde. Aí, foi descoberto o crime do rapaz.

Quando da invasão da propriedade, o homem não aceitou ser roubado e entregar a arma de fogo que o bandido queria, uma espingarda. Houve confronto físico e o disparo no elemento, que foi preso à tarde em sua casa, confessou e ainda estava com maconha e 36 eppendorfs com cocaína, apreendidas na ocasião.