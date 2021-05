Identificado cadáver achado em chácara

Morte foi considerada normal; ele era alcoólatra

Parecer técnico do Instituto de Identificação do Paraná confirmou a identidade do corpo encontrado já em estado avançado de decomposição no dia seis último por volta das 10h:35m, em uma chácara localizada à Rua Willian Vilas Boas (estrada velha da Platina), Santo Antônio da Platina.

Trata-se de Sílvio Evaristo Adão (foto) , que tinha 47 anos , que era conhecido na cidade por vender limões e lavar carros.

A Polícia Civil até o momento trata o caso como morte natural, uma vez que não existiam sinais de violência ou luta no local onde o corpo foi encontrado.