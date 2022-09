Identificado autor de acidente que fugiu do local em SAP(vídeo)

Ele não prestou socorro à vítima

Na noite do último sábado, dia 24, dois motociclistas colidiram no cruzamento entre a Rua Sete de Setembro e Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Santo Antônio da Platina.

Um dos envolvidos, após a batida, se evadiu do local sem prestar socorro ao outro motociclista, o qual deslocou a clavícula e ficou com várias escoriações pelo corpo.

Investigadores apuraram o fato e com troca de informações com policiais militares da Agência de Inteligência, identificaram o elemento, sendo um homem de 38 anos.

Foi instaurada portaria pelo delegado imputando ao homem o cometimento dos crimes de praticar lesão corporal culposa no trânsito com aumento de pena pela omissão de socorro e também fuga do local de acidente.