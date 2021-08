Incêndio ambiental: chamas ao redor de uma casa

Nesta quarta-feira, dia 18, às 13:45 chegou solicitação para a Defesa Civil de Ibaiti atender um incêndio ambiental.

O incêndio ocorreu na zona rural, na rodovia 435, no distrito São Roque do Bugiu. A região afetada é conhecida por “Sítio do Japonês”.

Os atendentes ADC Bueno e ADC Brito relataram que as chamas estavam ao redor da casa de um morador do local, e que contiveram o fogo evitando que a bomba d’água do morador fosse incendiada.