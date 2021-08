Ibaiti recebe Moção de Aplausos do NRE

Pelo avanço e superação alcançados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica(IDEB)

O Município de Ibaiti recebeu uma Moção de Aplausos do Núcleo Regional de Educação pelo avanço e superação alcançados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB – 2019.

O certificado foi entregue pela chefe do NRE de Ibaiti, professora Leila Cândido Bonfim à secretária Municipal de Educação de Ibaiti, professora Tânia Fátima Fadel Bueno que representou o prefeito Dr. Antonely Carvalho no evento que foi realizado na tarde desta sexta-feira (6), no auditório do CEEP Seiji Hatanda.

“Nossa gratidão a Deus, aos educadores e aos alunos que não medem esforços para que a educação de Ibaiti alcance a qualidade que todos desejamos. Parabéns educadores e educandos do nosso querido município”, declarou a secretária Tânia.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho agradeceu todos os profissionais da Secretaria Municipal de Educação pelo empenho e dedicação, mostrando o grande crescimento das escolas públicas municipais nos últimos anos.

“Parabenizo todos os funcionários envolvidos com a Educação de Ibaiti que fizeram com que nossos alunos alcançassem a nota boa no IDEB. Quero agradecer a secretária Tânia Fadel, as diretoras, supervisoras, coordenadoras, professoras, merendeiras e demais funcionários da nossa Secretaria Municipal de Educação pelo brilhante trabalho. Quero agradecer também a chefe do NRE de Ibaiti, professora Leila e todos os funcionários pela entrega do certificado para as nossas escolas”, declarou o prefeito.

IDEB – O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. O último IDEB, realizado em 2019, declara a nota do Brasil sendo 5,7 nos anos iniciais, 4,6 nos anos finais e 3,9 no Ensino Médio da educação pública.

O IDEB foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação para medir a qualidade de ensino no território nacional.