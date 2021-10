Ibaiti promove a 1ª edição da Expofeira no início de novembro

Evento integra iniciativas do aniversário de 74 anos de emancipação política do município

Câmara de vereadores e Prefeitura de Ibaiti organizam nos dias cinco a nove de novembro, a I Expofeira do Agricultor de Ibaiti.

A abertura será às 17 horas do dia cinco(uma sexta-feira). Haverá palestras dos secretários estaduais de Agricultura, Norberto Ortigara, e do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge (foto da última vez em que visitou o Npdiario com o prefeito platinense Professor Zezão e a Diretora do Colégio Estadual Tiradentes, Lucila Machado) e do engenheiro agrônomo Maurício Castro Alves

Será nas ruas em frente da prefeitura e da sede do Legislativo.

Haverá exposição de hortifrútis orgânicos, artesanatos, palestras, maquinários, praça de alimentação e show de cantores sertanejos.

O evento integra as iniciativas do aniversário de 74 anos de emancipação política do município.