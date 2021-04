Ibaiti sem morte por Covid

População apoiou poder público municipal e se cuidou mais

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirmou a ocorrência de 12 novos casos positivos da COVID-19, chegando a 2.287, dos quais, 2.058 já recuperados, 142 em tratamento e 87 óbitos.

Conforme protocolo do Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica segue acompanhando o monitorando das pessoas próximas que tiveram contato com os pacientes, através de uma equipe específica contratada para essa finalidade, observando que todos os contatos também ficarão em isolamento domiciliar.

Salienta-se que a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a reforçar as medidas sanitárias definidas, a fim de conter a disseminação da COVID-19, utilizando máscaras caseiras, realizando a higienização adequada das mãos, evitando contato físico (mantendo a distância mínima de 2 metros entre as pessoas) e, se mantendo em domicílio, sempre que possível. Importante lembrar, que a prevenção é responsabilidade de todos e não somente do poder público.

Diante a qualquer sintoma procure a Unidade de Saúde.