Ibaiti já vacinou mais de oito mil

Bom resultado em face no número de habitantes

A secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica ibaitiense confirmou neste domingo, dia 16, a ocorrência de 26 novos casos positivos da Covid-19, chegando a 2.567 confirmados, desses 2.200 já recuperados, 273 em tratamento e 94 óbitos.

Passou de oito mil doses de vacinas contra a doença o número já aplicado em Ibaiti até este início de semana, o que representa bom número em relação ao de habitantes, cerca de 31 mil.

Conforme protocolo do Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica segue acompanhando o monitorando das pessoas próximas que tiveram contato com os pacientes, através de uma equipe específica contratada para essa finalidade, observando que todos os contatos também ficarão em isolamento domiciliar.

Salienta-se que a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a reforçar as medidas sanitárias definidas, a fim de conter a disseminação da COVID-19, utilizando máscaras caseiras, realizando a higienização adequada das mãos, evitando contato físico (mantendo a distância mínima de 2 metros entre as pessoas) e, se mantendo em domicílio, sempre que possível. Importante lembrar, que a prevenção é responsabilidade de todos e não somente do poder público.