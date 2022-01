Ibaiti inicia vacinação de crianças menores de 11 anos segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti anunciou o início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades para a próxima segunda-feira (24). O horário da vacinação será das 9h as 12 e das 13h as 16h na Sala da Vacina no Posto de Saúde Central. (veja a Descrição das comorbidades abaixo desta matéria).

Segundo o secretário municipal de Saúde Leandro Moreira dos Reis, conforme o município vai recebendo novas doses da 19ª Regional de Saúde, serão abertos novos grupos infantis que serão informados através da imprensa e mídias sociais.

A vacinação pediátrica contra a covid-19 teve início nesta quarta-feira (19) em Ibaiti. O primeiro grupo de crianças a serem vacinadas foram os alunos da Escola Especializada Tio Teófilo-Apae.

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos foi autorizada pelo Ministério da Saúde do Governo Federal no dia 5 de janeiro, cerca de três semanas depois da Anvisa também aprovar o imunizante para a faixa etária.

A campanha segue o protocolo da Secretaria de Estado de Saúde que seguirá diretrizes semelhantes às dos adultos, sendo iniciada por crianças com comorbidades e deficiência permanente, seguidas de indígenas e quilombolas, as que vivem em lares com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19 e, então, em ordem decrescente de idade, iniciando pelos 11 anos até chegar aos 5 anos.

Regras

– Levar Carteira de Vacinação da criança

– Levar declaração médica padronizada pela Secretaria de saúde (no link abaixo)

– Levar CPF da criança (se tiver)

– Levar CPF do responsável

– Levar Cartão SUS da criança

A dose destinada para crianças é pediátrica e específica da marca Pfizer.

Obs.: Para facilitar no processo, a Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti disponibiliza o formulário da Declaração Médica de Condições Prioritárias para a Vacinação Infantil contra a Covid-19

Clique aqui: https://ibaiti.pr.gov.br/sistema/arq/paginas/17/o_1fpud50p4bbnq4d1k1unhklnkn.pdf