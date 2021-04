Ibaiti ilumina o Parque Industrial

Para a secretária Municipal da Indústria e Comércio a implantação atrairá novas empresas

A Prefeitura de Ibaiti em parceria com a Companhia Paranaense de Energia (COPEL) está realizando o serviço de instalação e ampliação da rede de iluminação pública no Parque Industrial Liberato Regazzo-Água da Limeira.

Já foram realizados diversos serviços entre colocação de postes e cabos elétricos de baixa tensão em boa parte do parque. Nos próximos dias serão realizados outros serviços de colocação de postes e instalação de luminárias.

O trabalho desenvolvido pela COPEL, concessionária do serviço, tem como padrão normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A instalação da iluminação pública no Parque industrial Liberato Regazzo-Água da Limeira é acompanhada pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.

O trabalho faz parte do projeto da Prefeitura de Ibaiti de expansão das redes de iluminação pública para os locais onde ela não existia, ou era deficitária, oferecendo mais segurança à população. “A instalação da rede de iluminação pública no Parque Industrial Liberato Regazzo-Água da Limeira, além de proporcionar um aumento na produção das empresas instaladas no local, também oferece mais segurança aos funcionários e moradores dos bairros próximos”, disse o prefeito Dr. Antonely Carvalho.

Para a secretária Municipal da Indústria e Comércio, Fernanda da Silva Graça Leal, a implantação da iluminação pública no parque industrial também irá atrair novas indústrias para o local. “A implantação da iluminação pública também é fator preponderante para a instalação de novas empresas no nosso parque Industrial Liberato Regazzo-Água da Limeira, pois irá fomentar ainda mais a economia de nossa cidade e a geração de empregos”, disse a secretária.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho, desde 2017 vem dedicando ações de melhoria de infraestrutura no parque industrial Liberato Regazzo no distrito da Água da Limeira. Além de implantação de iluminação pública, o prefeito vem trabalhando incansavelmente junto a Sanepar para levar abastecimento de água em grande volume ao parque industrial e também está em trâmite junto ao Governo do Estado (SEDU), um projeto de pavimentação e urbanização do parque industrial de Ibaiti. O que do ponto de vista do prefeito, são ações primordiais de infraestrutura básica do parque industrial, para assentamento e instalação de novas empresas no município de Ibaiti, assim gerando empregos e melhorando a economia local.

Hoje, o Parque Industrial Liberato Regazzo possui seis empresas instaladas e 16 novas empresas já com pedidos de instalação no local.