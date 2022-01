Incêndio de origem desconhecida atinge casa de madeira em Ibaiti

Ninguém se machucou e as chamas destruíram parte do imóvel

Em torno de 21 horas desta quinta-feira, a Defesa Civil de Ibaiti e um caminhão pipa da prefeitura debelaram chamas de incêndio em casa de madeira na avenida Arnaldo Faivro Busato em frente de uma creche desativada.

A residência de alvenaria com aproximadamente 60 metros quadrados estava vazia, pois os dois moradores permaneciam fora no momento do sinistro, segundo os agentes Oziel e José Carlos.

Populares já tinham controlado quase todo o fogo e o rescaldo foi então promovido.

Não foi apurada a causa.

A destruição foi parcial.