Hospital Regional humaniza tratamento de pacientes

Celular serve como ponte emocional entre pacientes e familiares

Um projeto desenvolvido no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina (foto) está trazendo mais esperança e conforto emocional para pacientes internados na Ala Covid, possibilitando o contato com a família, através do uso de um aparelho celular (smartphone) disponibilizado pela instituição, especialmente para essa finalidade.

O Regional é um unidade administrada pela FUNEAS(Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná).

O médico responsável pela UTI Covid do HRNP, Diego Ralph Burani (foto), conta que os pacientes internados naquela unidade, durante o tratamento e por medida de precaução, não podem receber visitas e fazer o uso do celular pessoal, gerando apreensão, insegurança ou, em alguns casos, sensação de abandono.

Comovida pela situação, a equipe assistencial do HRNP começou a oferecer chamadas de vídeos entre os pacientes e seus familiares, utilizando seus próprios aparelhos, e os resultados foram surgindo, “percebemos o quanto isso fazia a diferença”, disse Burani.

Com esta nova perspectiva, o médico buscou alternativas junto a algumas empresas locais, “expliquei que o bem estar do doente, em um contexto biopsicossocial, contribui muito para o desfecho satisfatório dessa doença, e que estamos buscando, cada vez mais, um trabalho humanizado”, relatou.

Para o diretor-presidente da FUNEAS, Marcello Machado (foto), ações como esta mostram que as equipes das unidades hospitalares, estão cada vez mais empenhadas e voltadas a processos de trabalho em que a humanização está inserida, em que a recuperação do paciente é a prioridade.

“Parabenizamos todos os envolvidos neste projeto, que está trazendo mais esperança aos pacientes e seus familiares, principalmente neste momento difícil e delicado de pandemia. Através das nossas diretorias estamos dando todo o apoio necessário para que projetos voltados para a qualidade e humanização sejam implementados, e isso impacta diretamente no atendimento aos paranaenses”, afirma.

A diretora-geral, Márcia Altvater Vilas Boas (foto) agradeceu a toda diretoria da Funeas, os colegas de trabalho e o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.