Hospital Regional/NP contrata 20 médicos

Profissionais serão de empresas que venceram concorrência

A FUNEAS (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná) encerrou processo de credenciamento em especialidades médicas para atender a demanda do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Foram formalizados os contratos (pessoas jurídicas credenciadas e devidamente habilitadas). Somente depois de todas as formalidades legais, os postos serão preenchidos.

Estima-se que serão contratados nos próximos dias em torno de 20 profissionais com especialidades em Clínica Médica, Nefrologia, e intensivistas.

“A FUNEAS contrata empresas e elas habilitam profissionais médicos”, disse a diretora-geral Márcia Altvater ao Npdiario, adicionando: “é uma preparação para a UTI geral que estamos planejando colocar em operação em breve”.

No total, foram ofertados três lotes com especialidades em Clínica Médica, Nefrologia, e Terapia Intensiva Geral adulto, dividida entre plantonista, rotineiro e responsabilidade técnica. A data da Sessão pública para abertura das propostas será na próxima quinta-feira, 7 de abril, às 14h, no Hospital Regional do Norte Pioneiro.

O Regional dispõe atualmente de 89 leitos e é referência estadual para o programa Mãe Paranaense, do Governo do Estado. Também em cirurgia ortopédica e no atendimento a pacientes acometidos pela COVID-19, se consolidou pela eficiência na prestação de serviços.

Q prazo de vigência do Termo de Credenciamento terá validade por 12 meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado em até 60 meses, por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, desde que caracterizada a conveniência administrativa e haja interesse da credenciante, expressamente demonstrados, com a anuência da credenciada.

Mediante rito normal do credenciamento haverá distribuição de demandas e habilitações de empresas para realizarem o fornecimento de pessoas para trabalharem no Hospital.