Hospital Regional celebra segurança dos pacientes

Semana de programações voltadas para o tema chama atenção das equipes administrativa e assistencial da unidade de saúde

Exclusivo: “O único e maior objetivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro é prestar um atendimento de excelência à população regional (22 municípios que compõem a 19ª Regional de Saúde). Pensando nisso e como forma de dar ênfase ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, a equipe do NQSP (Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente) preparou uma semana de programações voltadas para o tema, chamando a atenção de toda equipe administrativa e assistencial da unidade de saúde, bem como dos pacientes”. A declaração é de Márcia Altvater, diretora-geral, dada na manhã desta sexta-feira, dia 17.

Cuidado Materno e Neonatal Seguro/17 de setembro dia Mundial da Segurança do Paciente. Esse é o tema.

E a semana será encerrada hoje com música, às 18h30m, trabalho voluntário do músico e saxofonista Felipe Diogo.