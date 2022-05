Hoje tem Sportbay de Velocross no Paraná

Os melhores pilotos do estado estão na cidade de Contenda para a disputa da segunda etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross 2022, que será realizada neste fim de semana. Entre eles, feras da Pro Tork Racing Team.

Paulo Stedile é um dos destaques, liderando a classificação da categoria VX4 Especial. Na mesma classe, Anilton Ximenez ocupa a quarta colocação. Já Jocimar Ferreira é o quarto colocado na tabela da Força Livre Nacional. Todos se mostram animados em busca de vitórias.

O evento será aberto ao público, com ingresso vendido na bilheteria por R$ 10. Mas quem preferir, pode assistir a transmissão ao vivo através do canal da Sportbay no YouTube: youtube.com/sportbaybr. No sábado ela inicia de tarde e no domingo às 12h10.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Mas ela só é válida para os filiados no estado. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br. Inscrições: www.eventos.sportbay.com.br.

Serviço: Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross

Etapa: 2

Quando: Neste fim de semana, dias 21 e 22

Onde: Contenda

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Ingresso: R$ 10

Transmissão: youtube.com/sportbaybr

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.