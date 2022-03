Hexacampeão brasileiro de wheeling se apresenta em Curitiba

Piloto Luquinha é uma das atrações da terceira edição do Old & Low Car, de 1 a 3 de abril, no Centro de Eventos do Positivo

Luquinha, hexacampeão brasileiro de wheeling na categoria principal da modalidade, a Pro Motor, é uma das atrações da terceira edição do Old & Low Car, que acontece de 1 a 3 de abril, no Centro de Eventos do Positivo, localizado no Parque Barigui, em Curitiba.

O piloto que tem o patrocínio da Pro Tork, a maior fabricante de motopeças da América Latina, promete agitar ainda mais a festa destinada aos apaixonados por carros, velocidade e adrenalina. Com uma motocicleta CBR600RR especialmente preparada, ele executa diversas manobras radicais.

Todos os dias ele entrará em cena a partir das 14h. Vale a pena prestigiar e ainda conferir a exposição de automóveis, venda de novos e seminovos, feira de produtos e serviços, entre outros. O ingresso custa R$ 20 e pode ser adquirido na KTM Sportbay – Rua João Negrão, 1888, Rebouças.

O piloto Pro Tork tem ainda o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.