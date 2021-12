Guto: “Norte Pioneiro tem que evitar êxodo de talentos”

Ele é pré-candidato ao Senado nas eleições de dois de outubro do ano que vem

No dia dois de fevereiro deste ano, Prefeitos e vices da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) estiveram no primeiro encontro de trabalho de 2021 com o Governo do Paraná. A reunião da entidade foi com o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, da Saúde, Beto Preto, e da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Presenças importantes dos deputados Luiz Cláudio Romanelli, Cobra Repórter, entre outros. Naquela ocasião, Guto disse que o NP precisa “melhorar a autoestima” por se tratar de região de potencial consolidado e que muito ainda tem a se desenvolver.

Lembre aqui o fato: https://www.npdiario.com.br/eventos/norte-pioneiro-precisa-melhorar-auto-estima-diz-guto-silva-video/

No final da manhã/início da tarde desta sexta-feira, dia dez, na sede da Sociedade Rural Regional de Ibaiti(SORRI), o pré-candidato a senador (ovacionado e abraçado como poucos líderes são hoje no NP) repetiu o alerta e pediu para todos “levantarem o queixo”, “melhorarem a auto-estima” para evitar “o êxodo de talentos” para outras regiões.

Guto também lembrou que o governo de Carlos Massa Ratinho Junior tem melhorado e ampliado obras estruturantes, investindo no desenvolvimento econômico efetivo, reduzindo de “apenas corredor” para produtor de riquezas.

Antes, visitou as obras de reforma e ampliação Hospital Municipal de Ibaiti, Esteve também na fábrica SP Produtos para Saúde, que fornece equipamentos médicos como kits cirúrgicos e equipamentos médicos para a cidade.

Presentes no evento o deputado federal Pedro Lupion, o major Castelo Branco, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, diversos prefeitos, como o anfitrião, Antonely Carvalho(com a primeira dama Fláviane e o vice, Ulisses), de Carlópolis, Hiroshi Kubo, de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão(com o vice, Chico Aramon), e Tomazina, Flávio Zanrosso.

Também o representante do vice-governador Darci Piana e presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Alex Figueira, dos assessores da Casa civil, Juarez Leal Daio, Deyvitt Augusto Leal, Cassiano Tomaz Salvador, além de Rodrigo Pina, presidente do Avante Paraná , da vice-prefeita e secretária municipal de Educação de Jacarezinho, Patrícia Martoni e do ex-presidente da câmara platinense, Valdir Domingos de Souza.

Guto Silva foi vereador de Pato Branco, deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). É formado em Administração de Empresas com Habilitação em Comercio Exterior pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), é doutorando em Gestão de Negócios pela Universidad de Misiones (Posadas, Argentina) e tem MBA em Gestão de Negócios pela FAE Business School de Curitiba.

Também foi professor de pós Graduação na área de comércio exterior e de graduação na área de administração e consultor especial do SEBRAE para assuntos internacionais e autor de livros sobre logística, comércio exterior e gestão global. Tem uma ampla experiência como negociador internacional. Visitou e desenvolveu planejamentos de exportação e importação em 39 países.