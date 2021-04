Guapirama registra mais três óbitos

Uma das vítimas era professora da rede estadual

Sábado e domingo, dia 11, aconteceram três mortes pela Covid-19 em Guapirama.

Um homem de 47 anos que estava internado no Hospital Regional do Norte Pioneiro e uma professora que estava na UTI do Honcar, em Arapongas, há nove dias, e Sandra Maria dos Santos, que ficou 30 dias na Unidade de Tratamento Intensivo.

Agora são sete vítimas fatais no município de habitantes.

Em março, foi o pior mês até agora, com 167 casos positivos.

Rosângela de Oliveira Silva (foto) era professora da rede estadual e sobre Sebastião Benedito da Cunha não há detalhes, pois residia há pouco tempo na cidade.