Governador em exercício e secretário visitam Pro Tork

Darci Piana e Valdemar Jorge elogiaram a gigante na sede em Siqueira Campos

O governador em exercício Darci Piana e o Secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, visitaram a sede da Pro Tork no fim de semana, às margens da PR-092, em Siqueira Campos.

Conheceram as fábricas, inclusive a que produz 25 mil capacetes por dia( maior do mundo), assistiram vídeo institucional etc.

O momento mais agradável foi na sala de reuniões, onde Piana contou histórias de sua rica biografia. Ele também é presidente da Fecomércio. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná congrega 63 sindicatos empresariais e expressa a voz de mais de 500 mil empresas paranaenses. Tem a função de representar legalmente o empresariado junto aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, assim como perante a sociedade. Também é responsável pela administração do Sesc(Serviço Social do Comércio) e do Senac(Serviço Nacional de Aprendizadem Comercial).

Piana presidiu o Paraná Clube, quando participava da Série A e o clube ganhava jogos de destacados times do país.

Estavam presentes alguns diretores da Pro Tork, Altair, Leodir, Beto e Marcelo Bonilha, o prefeito e o vice, Luis Germano e Paulo Leitte, o coordenador do programa Paraná Produtivo, Marcelo Antônio Percicotti da Silva, o vice-presidente regional da Fecomércio, advogado e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina, Alex Figueira, Gustavo Silva, coordenador de marketing da Pro Tork, amigo Rodrigo Bento, e o jornalista Valcir Machado, diretor do Npdiario.

O diretor-presidente, Marlon Bonilha, não pode estar presente porque cumpria agenda na capital paulista em compromisso anteriormente marcado na Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

Fotos e vídeo: Laís Ribeiro

https://www.youtube.com/watch?v=7B0_qOHrg8U