Governador do Rotary Club visita Santo Antônio

Paulo Balla relata os projetos que estão em andamento e os que virão em sua gestão

Dando continuidade à agenda de visitas oficiais, o Governador 2021/2022, Paulo Roberto Balla, acompanhado da esposa Aureliana Aparecida Balla, fez a visita oficial ao Rotary Club de Santo Antônio da Platina.

Durante a tarde o Governador foi recepcionado pelo Presidente 2021/2022, Companheiro José Roberto Mota de Barros, pelo Governador 2010/2011 e Vice-Presidente do Colégio de Governadores do Distrito 4710, o Companheiro Claudinei Oliveira, pela Governadora Assistente do Grupo 02, Líria Elisabete Cheida Bonancin, além de companheiros e companheiras do Rotary Club de Santo Antônio da Platina.

Após visitarem o Marco Rotário, uma agenda que tem sido de praxe das visitas oficiais, o Governador e comitiva visitou a Comunidade Proclamai, uma instituição que presta atendimento para 40 crianças em estado de vulnerabilidade e que vem sendo amparada pelo Rotary Club de Santo Antônio da Platina em alguns eventos.

Na sequência, realizada uma visita ao Hospital Regional do Norte Pioneiro.

O Governador foi informado que a unidade possui maternidade, UTI neonatal e adulta e é também referência no tratamento contra a Covid-19.

Foram discutidos vários assuntos com os gestores dessas instituições, sendo analisada, inclusive, a possibilidade de algumas parcerias, através de projetos de subsídios distritais.

Dando prosseguimento à agenda da visita, o Governador e esposa foram recepcionados em um jantar festivo na Casa da Amizade. Marcaram presença no evento as autoridades rotárias já referidas, bem como vários outros companheiros e companheiras.

Durante a festiva, o Governador Paulo Balla entregou ao presidente José Roberto Mota de Barros premiações e certificados pelo cumprimento de metas, mais uma marca registrada de suas visitas.

O Presidente e o clube foram agraciados com o certificado da visita do Governador, certificado de participação na campanha “End Polio Now”, certificado de “Empoderamento de Meninas”, pela participação do Clube na Comissão Distrital e Troféu da “Expedição Xavante” pela participação do clube nesse projeto interdistrital. Ocorreu ainda durante a festiva, a entrega de premiação à Presidente 2020/2021, Gisele Mendes Dias Pedroza, pelo cumprimento de metas durante a sua gestão, na gestão 2020/2021, do Governador Ricardo Slomsky.

Ao final do evento, fazendo uso da palavra, o Governador Paulo Balla relatou os resultados já alcançados em sua gestão, bem como os projetos que estão em andamento e os que estão por vir.

Deixou bem claro a que veio e motivou a todos verem o Rotary como uma instituição que pode fazer grandes realizações em prol dos mais necessitados. Deu ênfase à necessidade de aumento do quadro associativo, pois ao fazê-lo estaremos dando às outras pessoas a oportunidade de fazerem parte de uma instituição que prima pela prática do bem e da bondade com todos.