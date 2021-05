Golpe contra mutuários em Cambará

Denuncie qualquer tentativa de extorsão praticada por meio de mensagens por WhatsApp

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) alerta mutuários da Cohapar, em Cambará, para que não caiam em um golpe praticado por mensagem pelo Whatsapp. Segundo o parlamentar, golpistas encaminham mensagens aos mutuários interessados na contratação das 56 casas que estão em construção na cidade pedindo dinheiro para verificar se o financiamento será aprovado.

“É golpe! A Cohapar não solicita depósitos em nome de pessoas físicas e não cobra para que os interessados participem dos processos seletivos. Fique atento e denuncie o golpe na delegacia”, disse Romanelli. O deputado lembra ainda que, para participar do processo seletivo dos programas habitacionais da Cohapar, é necessário efetuar o cadastro no site da companhia, no endereço www.cohapar.pr.gov.br/cadastro

Dicas — Evite cair no golpe praticado em Cambará e denuncie qualquer tentativa de extorsão praticada por meio de mensagens por whatsapp. Para evitar quaisquer prejuízos, atente-se às dicas abaixo:

Sempre observe quem é o remetente das mensagens; não clique em links de e-mails ou mensagens WhatsApp de remetentes que você não conhece; jamais informe seus dados pessoais e bancários em resposta a ligações, e-mails ou links desconhecidos; não compartilhe nada nas redes sociais, sem checar a procedência e a veracidade das informações; acesse canais de informações oficiais sobre o empreendimento no site da Cohapar.