Gol e van colidiram hoje em Jacarezinho

Acidente na BR-153 causou transtornos na rodovia e ferimentos em três pessoas

Uma batida frontal entre um VW/Gol e uma Van de passageiros deixou três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (7), na BR-153, em Jacarezinho.

Segundo informações do Setor de Comunicação do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi retirada das ferragens pela equipe e encaminhada ao pronto-socorro com fratura numa das pernas. Outras duas vítimas foram socorridas pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhadas com ferimentos moderados.

O acidente aconteceu no perímetro urbano de Jacarezinho, numa curva, próximo ao ‘Trevo do Santo’. Chovia no momento da colisão. O local já registrou diversos acidentes, inclusive fatais. Com chuva, o trecho fica ainda mais perigoso e em alguns pontos pode ocorrer aguaplanagem (Texto: Jivago França JNN/Fotos: Robson Amaral).