Gol capota e fere 3 em Bandeirantes

Condutor perdeu controle após bater em buraco

Na manhã de sexta-feira (21), por volta das sete horas, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram até próximo ao antigo Matadouro , na Estada da Thermas Yara, no KM 1 da Rodovia Tsuneto Matsubara, em Bandeiranytes.

Um VW Gol de cor branca (placas de Bandeirantes) capotou num buraco a cerca de 50 metros da pista e parou em meio a árvores.

O carro estava totalmente destruído, e do lado de fora havia dois jovens, um em estado grave e o outro com ferimentos leves. Socorristas realizaram a remoção das duas vitimas no local de difícil acesso, encaminhando ao Pronto Socorro local(Colaboração: Rádio Cabiuna).