Amanhã a Gincana do caminhoneiro chega em Siqueira Campos

Chance de ganhar um caminhão zero km

Após passar por Antonina, Campina Grande do Sul, Joaquim Távora e São Mateus do Sul, leva aos estradeiros do trecho atendimentos de saúde e a chance de ganhar um caminhão zero km.

A maior ação promocional e de valorização ao transportador rodoviário de cargas realizará uma etapa da 30ª Gincana do Caminhoneiro, nos dias 15 e 16 de julho, em Siqueira Campos, mais precisamente no Auto Posto Cana Verde, localizado na Rod. Parigot de Souza – PR-092 – 1107 quadra 2.

Cada etapa da GDC é marcada pela disputa de slalom no comando de um caminhão da organização, onde todos os participantes têm a mesma condição de igualdade. A destreza de cada um é que vai fazer a diferença na hora de driblar os cones da pista montada na arena de cada posto. Aquele que obtiver o melhor tempo de cada etapa é classificado para segunda semifinal da temporada, que acontecerá no dia 07 de agosto, quando os 18 melhores tempos realizados da 19ª a 36ª etapas, estarão reunidos para disputar cinco vagas para a final do evento, prevista para fevereiro/23, que dará ao vencedor um caminhão IVECO Tector zero km.

Além da adrenalina, a Gincana do Caminhoneiro – que está na estrada numa parceria com a IVECO e com os postos Petrobras da Rede Siga Bem – oferece aos participantes atendimentos rápidos de saúde, com verificação da temperatura corporal, realização de testes de glicemia e checagem da pressão arterial para detecção precoce de doenças silenciosas como diabetes e hipertensão. Numa parceria com a Secretaria de Saúde, serão realizados testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C. No local, o participante da GDC também terá a oportunidade de realizar o cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal), e conscientizar-se sobre a importância de manter hábitos saudáveis, com dicas de alimentação, exercícios e posturas adequadas que podem deixar o dia menos estressante e mais saudável.

Lembrando que podem participar da GDC todos os caminhoneiros com CNH C, D e E, sendo gratuita sua passagem pelo circuito de saúde e a realização de sua volta na pista. Porém, para ter seu tempo validado e disputar oficialmente o grande prêmio do evento, o caminhoneiro precisa apresentar, no momento da inscrição, um cupom fiscal com o consumo de R$ 1.000,00 em diesel ou ter adquirido um balde de óleo Lubrax Top Turbo / Top Turbo Pro, Avante ou Extremo HD nos postos da Rede Siga Bem. O cupom tem validade de até sete dias antes da etapa.

29ª Etapa da 30ª Gincana do Caminhoneiro | Siqueira Campos.

Data: 15 e 16 de julho de 2022

Local: Auto Posto Cana Verde – Rod. Parigot de Souza – PR-092, 1107 quadra 02

Horário: Das 8h às 18h

Sobre a GDC: O mais tradicional e longevo evento itinerante das estradas brasileiras é uma iniciativa da Revista Caminhoneiro, que conta com o patrocínio da IVECO Caminhões e dos postos Petrobras da Rede Siga Bem. Também recebe apoio Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e do Ministério da Infraestrutura. A estimativa dos organizadores é que mais de 13.000 caminhoneiros participem desta edição especial do evento.

Sobre a Iveco: A IVECO projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.

Sobre a Rede Siga Bem: Exclusiva dos postos Petrobras, a rede Siga Bem é uma plataforma de serviços para caminhoneiros encontrarem “sua casa fora de casa”. Nos 139 postos da rede espalhados pelas principais rodovias do Brasil, esses profissionais podem contar com espaço para estacionamento, banheiros equipados com chuveiros, restaurante, lanchonete, borracharia, além de dispor do CTF-BR.