Jovem motorista foi ao sanitário e deixou a chave na ignição

Um condutor estacionou o Fiat Palio Fire Flex ano 2008, cor cinza, placas APW6F50 (foto) no pátio do Auto Posto Platina, no KM 42 da BR-153, em Santo Antônio da Platina. Foi ao banheiro, ouviu o carro sair em velocidade, correu, mas não pode impedir o crime.

O rapaz é de Siqueira Campos.

Quem tiver informações, favor comunicar a polícia e o número (43) 99917-6922.