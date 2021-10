Fundada Academia de Letras do Norte Pioneiro

Cerimônia será realizada em Siqueira Campos no dia 29 de outubro

O Departamento de Cultura de Siqueira Campos, com o apoio da Administração Municipal de Tomazina e de Jacarezinho realizarão no final de outubro “Cerimônia de Fundação da ALNORPI – Academia de Letras do Norte Pioneiro”. Trata-se de uma iniciativa importante para a região.

O evento será realizado numa sexta-feira, dia 29, às 19h00, em Siqueira Campos, no Salão São Francisco da Igreja Matriz, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº 1985.

Durante a cerimônia ocorrerá também a posse dos membros efetivos da sua primeira diretoria.

Flávio Mello – como Presidente, representando Siqueira Campos;

Leandro Muniz – como Vice-Presidente, representando Tomazina;

Mônica Costa – como Secretária, representando Jacarezinho;

Eder Ferreira – como Tesoureiro, representando Siqueira Campos;

Será um evento restrito com poucos convidados especiais, devido ao COVID-19.