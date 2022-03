Fórum de presidentes do Sicredi reflete Sustentabilidade

O encontro reuniu virtualmente cerca de 130 líderes da instituição financeira cooperativa

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 milhões de associados e presença em 25 estados e no Distrito Federal, realizou mais um Fórum Nacional de Presidentes. O recente encontro – que mais uma vez ocorreu no formato híbrido – teve como objetivo promover o alinhamento estratégico com os principais líderes e debater seus projetos, com destaque para sustentabilidade e inovação, temas centrais para o planejamento do Sicredi.

Reuniu cerca de 130 lideranças de todas as regiões do Brasil e contou com palestras dos convidados externos Carlo Pereira, da StartSe e Cristiano Kruel, do Pacto Global.