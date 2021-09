Formatura do Tiro de Guerra platinense

Evento celebrou Dia do Soldado com entrega de certificados, diplomas e boinas

Nesta sexta-feira, dia 27 de agosto, o Tiro de Guerra 05-004 de Santo Antônio da Platina realizou uma formatura em comemoração à Semana do Dia do Soldado (dia 25).

No evento da formatura realizaram: a entrega das boinas, pelos seus padrinhos, aos militares que concluíram o acampamento básico; a entrega dos certificados de conclusão do curso de formação de cabos (CFC) 2021; a entrega dos diplomas aos Atiradores Destaques no acampamento e no CFC; e a entrega de certificados aos atiradores que concluíram o curso ampliando horizontes – capacitação para empregabilidade, que foi realizado em parceria com o SESC-PR e Prefeitura.

Estiverem presentes (fotos): o Prefeito José da Silva Coelho Neto, o Secretário de Planejamento, Cel. Airton Sérgio Diniz, o Comandante da Policia Militar, Capitão Marciano Corsini, o Gerente do SESC de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, José Dimas Fonseca e a Técnica de Atividades do SESC de Santo Antônio da Platina, Mariza Degáspari Arantes.