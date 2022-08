Formação profissional qualifica jovens para mercado de trabalho em pleno crescimento

O cooperativismo reúne mais de 18,8 milhões de associados em todo o Brasil. O número registrado em 2021 é 10% superior ao do ano anterior, segundo o AnuárioCoop 2022. O levantamento revela que somente o cooperativismo de crédito engloba mais de 13,9 milhões de cooperados e gera 89 mil empregos, sendo que, somente em 2021, mais de 10 mil colaboradores passaram a integrar o setor, em comparação com 2020. Pensando na qualificação de jovens, o Sicredi iniciou com aula inaugural, a primeira turma da formação profissional em cooperativismo de crédito com jovens dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Conexão com Pacto Global da ONU: ODS 4 – Educação de Qualidade

O curso está sendo ministrado pelo TECPUC e tem duração de um ano com objetivo de promover uma formação técnica qualificada para o futuro do mercado de trabalho financeiro cooperativista. “Essa iniciativa reflete na prática o nosso princípio de ‘construir juntos uma sociedade mais próspera’. Ao oferecer uma formação consistente para jovens de diferentes cidades dos três estados, estamos contribuindo com o quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que trata da Educação de Qualidade. Como integrante do Pacto Global, o Sicredi tem esse compromisso com a Agenda 2030 e com os princípios e ideais de nossos fundadores. Queremos deixar esse legado para a comunidade e para as futuras gerações”, afirma o presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock.

Ao todo, são 330 jovens bolsistas que integram o curso, e que foram selecionados por cooperativas filiadas à Central Sicredi PR/SP/RJ, com atuação em cidades dos três estados e que apoiam o projeto. A estudante de 15 anos e moradora da Colônia Vitória, no distrito de Entre Rios, em Guarapuava (PR), Lohaine Aparecida Silva, é uma das selecionadas que integra o programa de formação. “Meu principal objetivo é que, em cada aula, cada contexto que a gente estudar, eu leve todo esse conhecimento para a minha vida. Tenho a expectativa de crescer e a partir disso, levar o Sicredi junto comigo”, afirma.

Para o diretor-executivo da Central Sicredi PR/SP/RJ, Maroan Tohmé, com a iniciativa, o Sicredi ajuda a promover a descentralização do conhecimento por meio da atuação das cooperativas nas comunidades. “O Sicredi foi ao encontro desses alunos em municípios de diferentes portes, incluindo cidades muito pequenas que, muitas vezes, é mais carente de oportunidades, mas que possuem grande material humano com vontade de absorver conhecimento e ganhar um impulso na vida pessoal e profissional, fazendo também a diferença no futuro do mercado de trabalho”, afirma.

Inédito no mercado cooperativo e pensado para futuro

A formação técnica profissional oferecida pelo Sicredi é inédita no mercado cooperativo e tem o apoio do Sistema Ocepar e Sescoop/PR, além da parceria com o TECPUC. “A gente tem muito interesse em acompanhar, monitorar e avaliar essa formação. Não só onde e como esses estudantes estão atuando, mas também em quais setores dentro do cooperativismo e como estão impactando e transformando a sociedade, e ainda, como estão se comunicando com o mercado. É um curso novo nessa parte de qualificação e formação profissional, mas a gente tem que acompanhar com o objetivo de melhorar cada vez mais a formação dos estudantes”, afirma a pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Paula Cristina Trevilatto.

A coordenadora da área de Gestão de Pessoas da Central Sicredi PR/SP/RJ, Katiuscia Karine Lange, destaca a importância desse projeto para oportunizar novas possibilidades de trabalho para os jovens participantes, ampliando os sonhos profissionais. “Desejamos que esse público seja nossos futuros colaboradores porque temos certeza que essa formação cuida daquilo que é essencial para o cooperativismo de crédito, que é valorizar e desenvolver pessoas, cuidar da nossa comunidade, dos nossos associados e deixar um legado importante para a sociedade”, afirma.

Aula inaugural e conhecimento sobre essência cooperativista

Essa essência do cooperativismo foi demonstrada aos jovens participantes durante a aula inaugural ministrada pelo presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ. Dasenbrock inspirou os estudantes e demais participantes, apresentando um pouco de sua trajetória pessoal e profissional, e destacando os valores do patrono do cooperativismo brasileiro, padre Theodor Amstad, para a vida cooperativista. A transmissão on-line contou também com a participação de outras referências do cooperativismo paranaense como o superintendente do Sescoop/PR, Leonardo Boesche, e o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken. “Nós entendemos que a forma de evoluirmos no cooperativismo é preparando as pessoas. Isso porque, as cooperativas são empresas formadas por pessoas em sua essência”, destacou Ricken em sua apresentação. O evento inaugural teve ainda a presença de dirigentes e colaboradores do Sicredi, representantes das cooperativas e da PUCPR. “Durante a aula inaugural, chamou muita a minha atenção toda a história do cooperativismo e o que eles [palestrantes] contaram sobre a vida de cada um. Foi uma inspiração saber como crescer e nunca parar”, finaliza a estudante Lohaine Aparecida.

