Flagrado com moto suspeita de furto

Foi ontem à tarde na Vila Claro em Santo Antônio da Platina

A equipe abordou a Honda/CG150 Titan de cor preta conduzida por um rapaz de 18 anos, mas nenhum ilícito foi encontrado. Ao verificar a placa, constatado se tratar de uma Honda/CG150 Fan de cor preta, de Ribeirão Claro ano/modelo 2013, diferente da motocicleta a qual a placa está acoplada. Aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 24. Foi no cruzamento das ruas Dep. Benedito Lúcio Machado e Tiradentes, na Vila Claro

A numeração do chassi estava apagada. E pior: Ao verificar a numeração do motor, descobriu-se que era de uma Honda/CG150 Titan de cor azul, do município de Bauru/SP.

Questionado, o condutor relatou que adquiriu a motocicleta através de um grupo de vendas (Feira do Rolo) no Facebook e pagou a quantia de R$ 2 mil.

Diante dos fatos, o autor e a moto foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as devidas providências.