Fisioterapeutas do Hospital Regional fazem upgrade

Os fisioterapeutas do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, receberam uma capacitação sobre atuação fisioterapêutica na terapia intensiva frente à Covid-19.

O recente treinamento foi ministrado pelas Fisioterapeutas Giorgia Caroline Mendes e Juliana Londero, do Crefito 8, contou com a participação de 13 profissionais que atuam nas UTIS e enfermarias da unidade.

Os participantes ampliaram seus conhecimentos nas áreas de avaliação beira leito, padrões e manobras ventilatórias, oxigenoterapia, cuidados com vias aéreas, artificiais, VMNI – Ventilação Mecânica Não Invasiva, VMI – Ventilação Mecânica Invasiva, posição prona, desmame e extubação.

A coordenadora da fisioterapia da unidade de saúde, Mariana Altvater Ramos, informou que a iniciativa proporciona mais segurança para a prática diária, oferecendo o tratamento mais atualizado e eficiente para os pacientes.

“Este treinamento proporcionado pela Funeas, junto ao Crefito-8 foi uma oportunidade incrível para que os profissionais pudessem trocar ideias sobre a prática do dia a dia, dentro da UTI, tirando dúvidas, se atualizando e podendo ter a certeza de que oferecemos o melhor atendimento possível aos pacientes”, complementou.

O Diretor-presidente da Funeas, Marcello Machado, assinalou que a atualização desses profissionais, que já estão atuando com excelência na ala Covid-19, e lembrou que este conhecimento também já foi transmitido aos profissionais do Hospital Regional do Litoral, pelo Crefito 8, com o apoio da Secretaria de Saúde do Paraná, na orientação do Secretário Beto Preto, que visa a capacitação constante dos profissionais.

“A qualidade no atendimento à população começa com a formação de equipes assistenciais alinhadas e atualizadas em seus conhecimentos, com toda a estrutura necessária disponível, como é o caso de nossas unidades hospitalares, que treinam os colaboradores em todas as áreas. Parabéns aos profissionais que estão se capacitando, e ao CREFITO 8, por disponibilizar sua equipe de treinamento”, afirmou Marcello Machado.

