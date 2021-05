Fiscalização de trânsito em SAP

Garantia integral de segurança no trânsito

A equipe da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) realizou nesta segunda-feira, dia 24, fiscalização de trânsito em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, o objetivo foi encontrar as infrações para garantir segurança no trânsito.

Na rua 19 de dezembro, em frente ao Açougue Discaluz, as autoridades apreenderam:

Motocicleta Honda/Cg 150 Titan Vermelha placa AQT-5B34;

Motocicleta Honda/Cg 125 Fan Azul placa ARX-3841.

Os veículos estavam com os documentos atrasados e escapamentos sem filtros.