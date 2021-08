Fiscais visitam colégios da região

Verificação é bem vista pelo corpo docente dos estabelecimentos de ensino

Encerrando uma etapa de controle e fiscalização em escolas estaduais do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, fiscais do Tribunal de Contas do Paraná verificaram in loco o Protocolo de Biossegurança de algumas instituições de ensino selecionadas.

O NRE soma ao todo 47 escolas em 12 municípios jurisdicionados.

Em visita nesta quinta-feira, dia 12, no Colégio Estadual Tiradentes de Santo Antônio da Platina, em Santo Antônio da Platina, os fiscais Bruno Wagner Penteado e Alcivan Tavares Nobre finalizaram esse trabalho realizado em oito estabelecimentos de ensino escolas do núcleo com a finalidade de verificar a eficiência do conjunto de práticas implantadas para evitar a transmissão do vírus da Covid-19 e as regras básicas de convivência para evitar a transmissão.

Essa ação conjunta está sendo realizada por cinco equipes de fiscais em todo estado e iniciou nesta semana e será finalizada até dia 20 para conhecer a realidade das instituições de ensino, nesse retorno presencial dos alunos , conhecendo a infraestrutura física , técnico pedagógica, equipamentos , rede elétrica e lógica , disposição das carteiras mantendo o distanciamento, refeitório e banheiros como estão sendo disponibilizados , a oferta de álcool gel, sabonete líquido, funcionários utilizando EPIs (Equipamento de Proteção Individual), aferição de temperatura na entrada, entre outras medidas necessárias para receber um fluxo controlado de alunos de acordo com a demanda de funcionários para o atendimento.

A diretora Lucila Machado considera essa iniciativa do TCE “muito importante porque verifica as condições de biossegurança oferecidas à comunidade e apresentando o espaço escolar como um local saudável e preparado, com regras estabelecidas”, assinalou.

Na foto a diretora com as secretárias Flávia e Érica e a equipe do Tribunal.