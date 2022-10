Ficafé 2022 termina nesta quinta-feira

Destaca os produtos diferenciados do agronegócio do Norte Pioneiro

A 15ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) começou nesta terça-feira (18) e vai até esta quinta (20), no Centro de Eventos de Jacarezinho. Neste ano é realizada de maneira híbrida, com parte da programação transmitida de forma on-line.

Na solenidade de abertura, estavam presentes autoridades, prefeitos das cidades do Norte Pioneiro, o diretor da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Paulo Buso, o presidente da Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), Claudinei Carvalho Nunes.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares falou sobre a edição deste ano da Ficafé, que conta também com a Feira de Sabores – exposição de cafés especiais e outros produtos diferenciados do agronegócio, para dar mais visibilidade ao trabalho desenvolvido na região.

“O evento reúne os grandes produtos no norte pioneiro. O Sebrae trabalha para identificar o que cada cidade tem de melhor, o que é um grande diferencial. O agro é a nossa grande indústria, fomentando e fazendo acontecer”, afirma o prefeito.

O diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta, também prestigiou a abertura e ressaltou que a Ficafé é o resultado de um trabalho de muitos anos, de um projeto de longo prazo que é realizado no norte pioneiro.

“Hoje, o café especial e diferenciado daqui pode ser vendido para o mundo todo e tem o sabor único do norte pioneiro. O produtor ganha mais, a produção tem mais qualidade e a região ganha com geração de emprego e renda. É para isso que nós, do Sebrae, trabalhamos”, comenta.

Para Claudinei Carvalho Nunes, presidente da Acenpp, a Ficafé é uma vitrine para o trabalho dos seus associados.

“Neste ano, estamos lançando nosso produto industrializado, com rastreabilidade desde a propriedade, e podemos levar para o mundo porque o público-alvo aqui é enorme e conseguimos ter uma ótima visibilidade”, comemora Nunes.

Destaques

A feira é voltada para produtores rurais, profissionais do agronegócio, empresas, torrefações, cafeterias, compradores nacionais e internacionais, e amantes da bebida. Na programação, painéis sobre casos de sucesso em fruticultura orgânica e microbiologia e genética de solo na cultura do café, além de palestras sobre sustentabilidade hídrica na agricultura e mercado e comercialização de cafés especiais.

Para os coffee lovers (amantes do café), é possível participar das oficinas presenciais de torra de cafés especiais, métodos de extração, extração e vaporização, e preparo de coquetéis com café, oferecidas pelo Senac.

O tradicional leilão de cafés especiais e a premiação dos ganhadores da décima edição do Concurso Sabores do Norte Pioneiro são destaque no último dia da feira.

Ficafé

O maior evento de inovação em cafeicultura do Paraná e um dos principais do Brasil é uma realização da Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), Cooperativa dos Produtores de Cafés Certificados e Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Cocenpp), Prefeitura de Jacarezinho, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar – Emater (IDR-Paraná) e Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, com patrocínio do Sebrae/PR.