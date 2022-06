Festa Junina em SAP já tem data marcada

Ocorrerá no dia 25 de junho na Platina

Uma Festa Junina platinense ocorrerá no dia 25 de junho, sábado.

O local está definido para ser na Quadra de Esportes do Povoado da Platina, e o evento iniciará às 18 horas.

O evento, que tem apoio do prefeito Zezão e do vereador Luciano Vermelho, contará com atrações como apresentação de quadrilha de adultos, sendo possível realizar a inscrição de grupo na COPESCARTE (Cooperativa das Trabalhadoras Autônomas da Pesca e Acessórios Artesanais), de segunda à sexta-feira, além de compra e venda de comidas e artesanatos.